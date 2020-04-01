Нефть сегодня отдают просто так, чтобы не переплачивать за хранение – аналитик

Кризис на рынке нефти привел к тому, что ее запасы в хранилищах увеличились на столько, что это грозит новым обвалом цен на "черное золото".

Об этом заявил российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

По его словам, нефти сейчас гораздо больше, чем мир может поглотить: все пытаются предлагать различные скидки, продают дешевле, чтобы сохранить свою рыночную нишу. В итоге начинается ценовая война между конкурентами и поставщиками, отметил эксперт.

"16,2 доллара за баррель – это цена российского Urals, цена Brent в этот момент была где-то меньше 21, ближе к 19 долларам. Канадская нефть продается по 3 доллара, а в США и Азии есть случаи, когда нефть просто отдают, да еще и платят за то, чтобы ее взяли. Нет сил хранить ее в нефтехранилищах или в танкерах, за которые надо платить", - отметил он.

Крутихин заметил, что такая низкая цена на нефть многопланово влияет на российскую экономику, сокращается размер запасов, которые можно рентабельно извлекать из земли. "Если до этого кризисного положения Министерство энергетики и природных ресурсов оценивали, что в России примерно 30% от всей оставшийся нефти – это рентабельная нефть, ее легко относительно извлекать и даже получать какую-то прибыль от ее извлечения. А вот 70% - это трудноизвлекаемая нефть. Чтобы получать из нее какую-то прибыль, компании должны иметь на выходе цены 65-85 долларов за баррель. Таких цен сейчас нет. То есть, нефть существует, но взять ее экономически невозможно", - добавил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, в России рассчитывают, что нефть вскоре подорожает и назвал цену в $25 за баррель губительной для производителей.

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