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20 мая • обновлено в 15:42
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Владимир Иванов
Владимир Иванов
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Нефьодов взбунтовался против Зеленского? Уволенный глава таможни подал в суд и нарушил обещание

2.2т

Не успело кресло главы таможенной остыть от его прошлого руководителя Максима Нефьодова, как он же подал в суд: требует признать увольнение незаконным еще и компенсировать зарплату, которую ему, разумеется, после отставки не выплачивают.

Интересно, что 20 мая появились сразу две важные новости о реформаторе. С одной стороны, президент Владимир Зеленский в очередной раз прокомментировал результаты его работы. Мол, предлагали помочь, хотели к борьбе с контрабандой подключить военных, СБУ – кого угодно. Макс (так называет президент Нефьодова) отказался, но контрабанду остановить не смог.

"Нормальный человек, но едет контрабанда. Что мы должны с вами сделать? Он хороший, симпатичный, нормальный. Но этого мало", – сказал Зеленский.

Нефьодов и Зеленский

Нефьодов и Зеленский

Видимо, президент тогда еще не знал, что Максим Нефьодов с кадровыми решениями не согласен и уже подал на Кабмин в суд. Так бы, наверняка, комментировал слова экс-чиновника жестче. Что интересно, еще несколько месяцев назад Нефьодов утверждал, что за свое кресло он не держится: как решат в Кабмине, так и будет.

Вот, к примеру, запись его эфира на "Радио НВ", где он пафосно заявил: "я за кресло не держусь". Видимо, уже передумал и решил все-таки подержаться.

И хоть Нефьодов и говорит, что провал с бюджетными поступлениями не его вина: падает промышленность, был низкий курс доллара в 2019-м, результат борьбы с контрабандой очевидно плачевный. Как подсчитал эксперт экономических программ UIF Даниил Монин, в Украине за 2019 год таможня реализовала конфиската на 500 тыс. долларов (по среднему курсу за год), при общих объёмах импорта в 50 млрд долларов. Это худший за 11 лет показатель и спорить с цифрами сложно.

Самое интересное, что Нефьодов еще может и выиграть суд! Председатель Общественного совета при Министерстве финансов Украины Дмитрий Алексеенко отметил, что в последние годы статистика выигрышей уволенных руководителей министерств была практически стопроцентной. В частности, он вспомнил случаи с увольнением первого заместителя председателя ДФС Владимира Хоменко, экс-главы Таможенной службы Анатолия Макаренко, экс-заместителя председателя ДФС Константина Ликарчука, экс-главы ДФС Романа Насирова.

Свои судом Нефьодов открыто пошел наперекор президенту, который и оставил его у власти.

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Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
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Максим Нефедов
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Украина
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