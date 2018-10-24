''Не соскочит с крючка'': на Западе объяснили, почему Россия не сможет отказаться от доллара

Российская Федерация на протяжении нескольких лет пытается соскочить с долларового крючка, однако без иностранной помощи сделать это будет непросто.

В частности, Москва для отказа от доллара занимается введением собственной платежной системы, продажей американских государственных облигаций и заключением торговых сделок с партнерами в национальных валютах, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, передает RT.

"Без помощи из-за границы меры россиян, которые и без того возымели довольно скромный успех, не принесут плодов", – отметил автор статьи Кристиан Штайнер.

По его словам, в последнее время на международной арене растет недовольство Соединенными Штатами, и теперь "американцам угрожает опасность из-за их же дерзости".

Журналист отмечает, что торговая политика главы Белого дома Дональда Трампа "разгневала" западных партнеров США и теперь недовольство проявляют политические лидеры, которые прежде признавали гегемонию доллара.

"При этом эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время альтернативы доллару не будет, так как мировая валюта должна быть признана большинством инвесторов. Впрочем, если инвесторы станут меньше доверять доллару, то в этом случае американская валюта утратит свою ключевую роль", – резюмировал Штайнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами. По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.