Резонансное решение Верховного Суда по "еврономерам": всплыл важный нюанс

В резонансном решении Верховного суда Украины не идет речь о законности автомобилей на еврономерах. Суд признал лишь тот факт, что к транзитному авто не применяется ч.2 ст. 469 Таможенного кодекса (неправомерные операции с товарами, таможенное оформление которых не завершено).

Об этом заявила народный депутат от БПП, председатель Комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина в эфире телеканала "Прямой". Она подчеркнула тот факт, что в решении суда не было указано о законности пребывания таких автомобилей без регистрации на территории Украины.

"Суд не признал законным авто на европейской регистрации физического лица гражданина Украины. Верховный суд акцентировал внимание на том, что к фиксированию такого нарушения, как нарушение сроков транзита, не применяется ч.2 ст. 469 Таможенного кодекса", - сказала она.

По ее словам, это постановление суда может в дальнейшем даже навредить владельцам автомобилей на еврономерах.

"Постановление может вызывать еще хуже положение для граждан Украины, чем вы себе представляете. Если прочитать статьи Таможенного кодекса относительно ответственности, можно сейчас читать в ч. 485 ("Действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей"), на что и отсылает постановление Верховного суда. А это очень большие суммы штрафов", - подчеркнула Южанина.

Нардеп также обратила внимание на то, что в настоящее время Национальная полиция Украины не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах, "потому эти нормы учтены в проектах законов". Она также отметила, что менее чем за год в Украину было завезено более полумиллиона таких автомобилей.

"Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более, чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов, или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - сообщила Южанина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 октября появилась информация, что Верховный Суд признал законным использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в Украину в режиме "транзит".