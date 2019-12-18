"Не конец сражения!" В ЕС объяснили, смогут ли США остановить "газопровод Путина"

Конгресс США утвердил законопроект, которым вводятся санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток-2".

Таким образом, США вплотную приблизились к обещанию сорвать строительство газопровода в обход Украины, однако это еще не конец сражения для России, пишет liga.net.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отметил, что подрядчики газопровода обладают уникальными технологиями строительства.

"Санкции против них, как минимум, очень сильно замедлили бы реализацию всего проекта, а в худшем случае он оказался бы сорванным", – отметил он.

Ограничительные меры могут навредить европейским компаниям, в том числе и 350 немецким предприятиям.

В то же время эксперты выражают сомнение в том, что американские санкции смогут заблокировать проект.

По информации СМИ, российский президент Владимир Путин лично говорил немецкому канцлеру Ангеле Меркель, что в "кризисной ситуации" РФ готова полностью профинансировать строительство газопровода.

В частности, Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

В России считают, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

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