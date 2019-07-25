"Не хватает денег до зарплаты": в России забили тревогу из-за колоссальной бедности

В России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

При этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривен) к получаемой зарплате, сообщают "РИА Новости".

"Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей (2,4-3,2 тысячи гривен) к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% – в 5 тысячах рублей (более 2 тысяч гривен)", – говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

Эксперты добавили, что еще 10,2% граждан Российской Федерации необходимо 3-4 тысячи рублей (1,2-1,6 тысячи гривен), а 11,4% – обычно не более 1-2 тысяч рублей (0,4-0,8 тысячи гривен).

Лишь четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами.

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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