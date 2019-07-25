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"Не хватает денег до зарплаты": в России забили тревогу из-за колоссальной бедности

11.1т Читать материал на украинском

В России три четверти граждан нуждаются в дополнительных средствах до получения заработной платы.

При этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей (более 4 тысяч гривен) к получаемой зарплате, сообщают "РИА Новости".

"Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей (2,4-3,2 тысячи гривен) к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% – в 5 тысячах рублей (более 2 тысяч гривен)", – говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер".

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Эксперты добавили, что еще 10,2% граждан Российской Федерации необходимо 3-4 тысячи рублей (1,2-1,6 тысячи гривен), а 11,4% – обычно не более 1-2 тысяч рублей (0,4-0,8 тысячи гривен).

Лишь четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами.

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты

Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"обоз" докатился до того, что в качестве эксперта ссылается на ростовщическую контору, коей и является "Робот Займер" и которая усиленно льет в уши лохам о том что им срочно надо подзанять деньжат! "обоз" же, с невероятным апломбом, выдает хотелки займера за экспертный анализ финансовой ситуации! ну так я вам, обозникам, помогу - оплатите опрос в любой маркетинговой компании, на тему доходов населения, а в качестве целевой аудитории назовите клиентов клиник по избавлению от наркотической зависимости! то то будет перемога!
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Махно Володимир
Махно Володимир
чем беднее россия тем лучше всему миру! давайте уничтожать россию всем миром! ребята..россию нужно уничтожать всеми возможными и невозможными путями! вернуть ее во времена первобытности! пусть ху-йло сидит с красной кнопкой, но в одни рваных трусах!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, вставай с дивана и иди в АТО, а то без тебя уже пятый год не могут Россию победить!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Махно Володимир, продолжайте в том же духе - и будет вам счастье в шалаше.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А сколько вна украине нуждаются в дополнительных средствах между зарплатами и пенсиями чтобы заплатить коммуналку?
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