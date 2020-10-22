НБУ сохранил учетную ставку на самом низком уровне в истории: что будет с кредитами

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых – самом низком уровне за всю историю независимой Украины. Чем ниже учетная ставка – тем ниже проценты на кредиты, которые коммерческие банки выдают населению.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко 22 октября во время брифинга на счет решений правления Национального банка по монетарной политике, передает пресс-служба Нацбанка. Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и кредитам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Отмечается, что в условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика НБУ будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики.

"Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления", – сказано в сообщении.

Как низкая учетная ставка повлияет на украинцев

Учетная ставка влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она ниже, тем дешевле обходятся банкам займы рефинансирования, тем дешевле они предлагают собственные кредиты, тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Чем дешевле кредиты для бизнеса, тем быстрее развивается экономика.

К чему приведет низкая учетная ставка:

снизятся ставки на ОВГЗ;

доллар может подорожать;

ставки на кредиты и депозиты – снизятся;

ускорится рост цен.

В 2019-м именно высокие ставки на ОВГЗ привели к рекордному укреплению гривни. В этом же году новая политика Нацбанка ситуацию изменит. Если учетную ставку продолжат снижать, доходность от наших долговых бумаг снизится и желающих их купить станет меньше. Иностранцы не будут продавать доллары для покупки облигаций, предложение валюты снизится и курс пойдет вверх.

Как сообщал OBOZREVATEL, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.