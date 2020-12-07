Названы самые влиятельные женщины 2020 года по версии Financial Times
В список из 12 наиболее влиятельных женщин 2020 года по версии газеты Financial Times попали: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська, певица Тейлор Свифт, канцлер Германии Ангела Меркель и будущая вице-президент США Камала Харрис.
Об этом говорится на сайте FT. Отмечается, что в этом году кандидатуры предлагали сами читатели, а газета выбрала среди них 12 финалистов.
Список самых влиятельных женщин 2020 выглядит так:
Канцлер Германии Ангела Меркель
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
Соучредитель немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19, Эзлем Тюречи
Вице-президент будущего президента США Джо Байдена Камала Харрис
Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская
Американский политик Стейси Абрамс
Мамы, которые работают. Financial Times внесла в перечень всех мам в мире, которые работают
Президент Тайваня Цай Инвэнь
Выдающаяся судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла
Депутат Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес
Министерка здравоохранения индийского штата Кералы К.К. Шайладжа
Американская певица Тейлор Свифт
Как сообщал OBOZREVATEL, американский журнал Time в 2020 году впервые выбрал "Ребенка года". Такое звание было предоставлено 15-летней исследовательнице в области высоких технологий Гатанджали Рао.
В 2019 году журнал Forbes внес Рао в рейтинг "30 моложе 30" в категории "Наука", а в 2020 году Time признал ее одной из "молодых изобретателей, которые меняют мир".
Напомним, Time назвал 2020 худшим в истории современности, отметив, что сейчас практически не осталось людей, которые пережили ужасы Второй мировой войны и другие, более ранние глобальные потрясения.
Наиболее изнурительной угрозой нынешнего года стало чувство беспомощности. При этом к бедам 2020-го отнесли не только пандемии COVID-19, которая унесла жизни уже 1,5 миллиона человек.
Так, к ним причислили и подавленное состояние выживших, а также гуманитарный и экономический кризис.
Кроме того, журнал напомнил о масштабных пожарах в Австралии, которые спасатели не могли потушить в течение нескольких месяцев волны насилия и протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.