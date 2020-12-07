Названы самые влиятельные женщины 2020 года по версии Financial Times

В список из 12 наиболее влиятельных женщин 2020 года по версии газеты Financial Times попали: белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська, певица Тейлор Свифт, канцлер Германии Ангела Меркель и будущая вице-президент США Камала Харрис.

Об этом говорится на сайте FT. Отмечается, что в этом году кандидатуры предлагали сами читатели, а газета выбрала среди них 12 финалистов.

Список самых влиятельных женщин 2020 выглядит так:

Канцлер Германии Ангела Меркель

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн

Соучредитель немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19, Эзлем Тюречи

Вице-президент будущего президента США Джо Байдена Камала Харрис

Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская

Американский политик Стейси Абрамс

Мамы, которые работают. Financial Times внесла в перечень всех мам в мире, которые работают

Президент Тайваня Цай Инвэнь

Выдающаяся судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, которая недавно умерла

Депутат Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес

Министерка здравоохранения индийского штата Кералы К.К. Шайладжа

Американская певица Тейлор Свифт

Как сообщал OBOZREVATEL, американский журнал Time в 2020 году впервые выбрал "Ребенка года". Такое звание было предоставлено 15-летней исследовательнице в области высоких технологий Гатанджали Рао.

В 2019 году журнал Forbes внес Рао в рейтинг "30 моложе 30" в категории "Наука", а в 2020 году Time признал ее одной из "молодых изобретателей, которые меняют мир".

Напомним, Time назвал 2020 худшим в истории современности, отметив, что сейчас практически не осталось людей, которые пережили ужасы Второй мировой войны и другие, более ранние глобальные потрясения.

Наиболее изнурительной угрозой нынешнего года стало чувство беспомощности. При этом к бедам 2020-го отнесли не только пандемии COVID-19, которая унесла жизни уже 1,5 миллиона человек.

Так, к ним причислили и подавленное состояние выживших, а также гуманитарный и экономический кризис.

Кроме того, журнал напомнил о масштабных пожарах в Австралии, которые спасатели не могли потушить в течение нескольких месяцев волны насилия и протестов в США после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.