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"Навредили обоим": в ЕС заговорили о снятии санкций с России

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В Финляндии считают, что пока страна занимает пост председателя в Европейском Союзе, она могла бы поднять дискуссию о целесообразности санкций в отношении Российской Федерации.

"Санкции Евросоюза в отношении российского государства и его ответные меры навредили обоим. А Финляндия пострадала больше всех", – пишет Ульф Юханссон Эсбу на страницах финского издания Hufvudstadsbladet, передает "ИноTV".

По его словам, из-за санкций уже пострадала вся финская промышленность, но больше всего досталось сельскому хозяйству.

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"За пятилетний период действия санкций уже закрылись около 6 тыс. финских сельскохозяйственных предприятий, и в первую очередь это касается производителей молока", – говорится в статье.

Эсбу подчеркнул, что практически все финское общество так или иначе почувствовало на себе негативное действие санкций

Из-за санкций уже пострадала вся финская промышленность

Из-за санкций уже пострадала вся финская промышленность

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Навредили обоим": в ЕС заговорили о снятии санкций с России

Также против России до конца июля 2019-го (решение могут продлить) действуют такие ограничения:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
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