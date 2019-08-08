"Нашли уже все": сеть высмеяла отношение России к Крыму

В Крыму туристы из России пытаются найти банкоматы "Сбербанка", однако крупные российские бизнесы отказываются работать на оккупированном полуострове из-за санкций.

"Феодосия. Поиски банкомата "Сбербанка". Давненько не было. Думала, нашли уже все, но нет", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

В частности, она приводит в пример публикацию туристки, которая спрашивает у местных жителей, есть ли в городе банкомат российского банка.

На это женщине ответили, что "Сбербанк", "Пятерочка", "Дикси" и другие крупные сети работают только в России.

Феодосия

Поиски банкомата "Сбербанка"

давненько не было.Думала,нашли уже все...но нет pic.twitter.com/RvHd1G2P6I — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 6 августа 2019 г.

Крупные российские бизнесы отказываются работать на оккупированном полуострове

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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