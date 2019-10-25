"Наши дети голодают!" Шахтеры выступили с жестким требованием к Зеленскому

Шахтеры из города Горское (Луганская область) призвали власть погасить перед ними задолженности по зарплатам.

С таким обращением к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку обратился в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером представитель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Виктор Выдыш.

"Хочу, чтобы голодные шахтеры были услышаны. Чтобы приняли экстренные меры и эти вопросы были решены... Нашу шахту надо спасать. Шахта 120 лет кормит наш городок и окружающие поселки", - сказал он.

Виктор Выдыш

Выдыш отметил, что шахту ГП "Первомайскуголь" могли затопить, если бы ее обесточили. Однако горняки намерены бороться за шахту и добиться справедливости.

Люди передали сообщение власти плакатами: "Наши дети голодают", "Отдайте нашу зарплату", "Нет закрытию шахт".

Шахтеры обратились к Зеленскому

Глава НПГУ Михаил Волынец также пригрозил власти протестами, отметив, что "шахтеры покупают билеты на 29 октября в Киев в один конец, они не собираются ехать домой".

"Четыре месяца уже не выплачена зарплата. Задолженность будет составлять, с учетом насчитанной за октябрь, более 300 миллионов гривен. И никто не собирается выплачивать эту зарплату", - заявил он.

Михаил Волынец

Как писал OBOZREVATEL, бизнесмен Игорь Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Ценрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании за последние 4 месяца.

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