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8 ноября • обновлено в 22:59
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Нарушено 4 требования Зеленского: Тимошенко указала на провалы в госбюджете-2020

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Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что в государственном бюджете Украины на 2020 год не было учтено предложения, сформулированные в указе президента Владимира Зеленского.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 8 ноября. "Минимальные сдвиги есть, но они косметические... Люди ждут существенных изменений", – отметила политик.

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Президент, как рассказала депутат, просил от бюджета четыре вещи:

  • повышения социальных стандартов;

  • развития горных территорий;

  • увеличение средств фонда регионального развития;

  • стимулирования экономического роста.

Эти пункты, по словам лидера партии "Батьківщина", не были исполнены. К примеру, финансы для фонда регионального развития были "урезаны" на 170 млн гривень. "И это фактические цифры", – подчеркнула политик.

"Как корреспондируется бюджет, который вы подали, с фундаментальными изменениями?" – спросила Тимошенко у министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

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Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров переписал бюджет Украины на 2020 год, который уже успели принять в первом чтении. В проект не заложили ни обещанного повышения зарплат учителям, ни поднятия прожиточного минимума до "фактического уровня".

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Темы
Свобода слова Савика Шустера Госбюджет-2020
Персоны
Юлия Тимошенко Оксана Макарова Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Экономика Украины бюджет
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