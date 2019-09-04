Нардеп от Зеленского станет представителем правительства в Раде

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук назначат постоянным представителем Кабинета министров в парламенте.

Соответствующее заявление должно быть принято на заседании правительства в среду, 4 сентября, сообщает "Интерфакс-Украина"

Верещук – бывший мэр города Рава-Русская Львовской области. Сейчас она возглавляет Международный центр Балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29.

Также она является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ирину Верещук назначат постоянным представителем Кабинета министров в парламенте UA|TV

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, началось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты. В повестку дня первого заседания было включено 27 пунктов, в частности организационного и кадрового характера.

Спикером парламента избрали главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария.

Затем Верховная Рада Украины утвердила на должности премьер-министра Алексея Гончарука.

На первом заседании новой Верховной Рады поддержали создание 23 парламентских комитета, а также утвердили их руководство и состав.

Так, за новую структуру проголосовали 318 народных депутатов. Отметим, что ранее в Верховной Раде действовали 27 комитетов и комиссия по вопросам приватизации.

Также было принято решение, что количество их членов не может быть меньше 5 человек, но и не более 34.

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