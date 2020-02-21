Космические зарплаты министров: НАПК начало проверку

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы для уточнения зарплат, начисленных высокопоставленным чиновникам в последние месяцы 2019 года.

"НАПК осуществляет меры контроля за своевременностью представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно членов правительства, заместителей министров, руководителей силовых ведомств", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Поводом стала обнародованная в январе информация о размере зарплат, полученных должностными лицами в ноябре-декабре.

По словам представителей НАПК, речь идет о премиях, полученных министром культуры Владимиром Бородянским и его заместителями Алексеем Сивириним и Владимиром Шумилин, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром экономики Тимофеем Миловановым, министром юстиции Денисом Малюськой, бывшим министром развития общин и территорий Аленой Бабак и директором НАБУ Артемом Сытником.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило запросы для уточнения зарплат, начисленных высокопоставленным чиновникам в последние месяцы 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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