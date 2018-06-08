НАПК перенесло проверки деклараций Порошенко и других топ-чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции не успело проверить декларации высших должностных лиц за 2015 – 2017 годы.

"Приняты решения о продлении срока проверки 33-х субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки в отношении 10-ти человек", – сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечает "Народная правда", речь идет про президента Петра Порошенко, министров Арсена Авакова, Лилию Гриневич, Игоря Жданова, Геннадия Зубко, Тараса Кутового, Игоря Насалика, Юрия Стеця, Владимира Емельяна, Евгения Нищука, Степана Полторока, генпрокурора Юрия Луценко, руководителей НАБУ и САП Артема Сытника и Назара Холодницкого, про экс-главу Нацбанка Якова Смолия, председателя СНБО Александра Турчинова и других.

НАПК продлило проверку еще на месяц. В свою очередь, в повестке дня отсутствует информация о шести чиновниках. Срок истекает 10 мая.

К ним относятся: вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, экс-министр финансов Александр Данилюк, министр иностранных дел Павел Климкин, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и глава Госкомитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАПК пообещали проверить декларации 12 чиновников, судей и народных депутатов.