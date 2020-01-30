Налог на соцсети и YouTubе: "Слуга народа" разработала кардинальное решение

В Украине предложили обложить налогом все социальные сети, а также популярные сайты. Под “удар” могут попасть Google, YouTube, Facebook, Apple и другие всем известные платформы.

Эксперты бьют тревогу – если закон вступит в силу, то украинцам придется или платить за использование контента, или часть мировых гигантов просто покинут отечественный сегмент интернета.

В чем суть идеи и почему она прямо угрожает украинцам – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В монобольшинстве предлагают заставить крупные международные корпорации платить дополнительный налог в Украине;

Автор идеи хочет внести в список плательщиков НДС таких гигантов как Facebook, Apple и других. В пример он ставит аналогичный опыт стран ЕС и России;

Эксперты считают, что этот законопроект может повлечь за собой уход крупных корпораций из Украины.

Что предлагают в “Слуге народа”

Автором законопроекта №2634 выступил глава налогового комитета, нардеп от СН Даниил Гетманцев. Учитывая, что это не рядовой член “Слуги”, а влиятельный налоговик – к его проектам достаточно большое внимание.

Главная цель идеи – ввести налог на добавочную стоимость для всех поставщиков электронных услуг. Проще говоря, сделать еще один налог на популярные в Украине социальные сети и разные хостинги.

Что подпадает под новые обложения:

сервисы рекламных услуг в интернете и мобильных сетях;

сервисы по поставки видео, фотографий, электронных книг;

сервисы поставки программного обеспечения;

сервисы поставки видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх;

сервисы облачного хранения;

сервисы для доступа к коммерческим, образовательным, информационным и другим подобным ресурсам.

Неужели Facebook будет платным?

Для реализации идеи автор предлагает внести изменения в Налоговый Кодекс и влючить компании, которые поставляют эти услуги, в список плательщиков НДС.

Международным корпорациям необходимо будет зарегистрироваться нерезидентом-плательщиком с помощью специально разработанного веб-сайта. Если же они будут уклоняться, то их будут штрафовать на 8,5 тысяч гривен.

Берет пример с России?

Нардеп от "Слуги" прямо пишет – опыт взял у своих коллег из Европейского Союза, Белоруси и России. К примеру, в стране-агрессоре такие правила ввели еще с 1 января 2017 года. Налог обязаны платить все нерезиденты, поэтому некоторым крупным компаниям (Apple, Google, Netflis и другим) пришлось регистрироваться.

В пояснительной записке Гетманцев пишет, что дополнительно в бюджет благодаря новому налогу только в первом квартале 2019 года поступило около 130 миллионов долларов (такая же сумма поступила за весь 2018 год).

Правда, если с 145 миллионой России все примерно логично – там давно стремяться контролировать интернет, та и рынок для международных корпораций достаточно привлекателен, то у Украины могут быть проблемы. Гиганты, которые работают в Украине Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix и другие могут выступить против такой идеи (поднять плату за пользование) или вовсе покинуть отечественный рынок.

Как рассказал OBOZREVATEL представитель Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян, указанные выше компании и так платят налоги в госбюджет. “Google и YouTube уже платят налоги. Есть ТОВ Google-Украина. И они работают на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС. Странно, что этого не знают. Да, многие другие компании не имеют представительства в Украине и местных юридических лиц, например Facebook”, – подчеркнул Арутюнян.

Против идеи коллеги высказался и член налогового комитета, народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко. Он пояснил, что проект во фракции и на комитете не обсуждали и говорить о том, что он будет рассматриваться – ещё очень рано.

Смотрите видео по теме:

"Я против данной идеи, и слабо представляю себе механизм работы этого законопроекта. Когда поступают дополнительные деньги в бюджет – это очень хорошо, но мы в стране живем с принципами свободы слова, медиа и так далее. YouTube, Facebook – это альтернативные площадки для украинцев, где они черпают информацию и высказывают свое мнение. Поэтому мы никак не можем ограничивать или облагать налогами эти каналы", – рассказал OBOZREVATEL нардеп.

Судя по всему – законопроект исключительно личная инициатива Гетманцева, которая не найдет поддержки у коллег. Во-первых, это довольно непопулярный шаг среди украинцев, которые уж точно не одобрят проблемы с соцсетями или разного рода хостингами. Во-вторых, даже в монобольшинстве не захотят нажить себе врагов среди крупных корпораций.

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