"Нафтогаз" "вымывает" из бюджетов городов десятки миллионов гривен ежегодно, - эксперт

Дискриминационные условия сотрудничества коммунальных предприятий с НАК "Нафтогаз" ежегодно стоят местным бюджетам безумных средств, которые исчисляются десятками миллионов гривен. Ведь разница в тарифах и необходимость теплокоммунэнерго платить огромные штрафы по накопленным за предыдущие годы долгам за природный газ ложится на местные бюджеты. Об этом в эксклюзивном комментарии рассказал Ярослав Рябошук, заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины.

По его словам, ежегодно местные бюджеты вынуждены вкладывать деньги в коммунальные предприятия для того, чтобы не сорвать отопительный сезон.

"Такие платежи проводятся регулярно, каждый год. Потому что отопительный сезон начинается с шантажа НАК "Нафтогазом" коммунальных предприятий: мы вам отключим газ, пока вы не погасите соответствующую задолженность. Местные бюджеты вкладывают свои средства. Обычно это делается через поддержку уставной деятельности. Коммунальное предприятие рассчитывается за природный газ с "Нафтогазом". В том числе, эти средства идут на компенсацию разницы в тарифах и уплату штрафных санкций и пени на задолженность, начисляемых монополистом. Суммы там – колоссальные. По областным центрам это, в среднем, от 30 до 60 млн грн ежегодно", – подчеркнул Рябошук.

По его словам, расходы местных бюджетов на отрасль ЖКХ стабильно остаются второй по величине статьей расходов после образования.

Рябошук также объяснил, на что именно идут такие огромные средства. По его словам, в Украине система расчетов за коммунальные выстроена так, что коммунальные предприятия никогда не смогут рассчитаться по долгам с "Нафтогазом".

"Очень простая схема работает. Коммунальные предприятия должны платить авансом за потребленный газ. Но средства от населения за потребленное тепло они получают в следующем месяце после того, как предоставили услугу. То есть, за отопление в январе потребитель платит в феврале – и так далее. Возникает кассовый разрыв почти 2 месяца. КП не может заплатить – возникает задолженность за природный газ. На эту задолженность НАК "Нафтогаз" автоматически начисляет штрафные санкции и пени, которые договорам на поставку природного газа предусмотрены очень большие", – объясняет Рябошук.

"Далее коммунальное предприятие получает из городского бюджета деньги на оплату газа, но "Нафтогаз" их относит не в погашение задолженности, а в качестве погашения штрафных санкций и пени. И это вопрос не решается. Мы всегда этими средствами погашаем не тело задолженности, а штрафные санкции и пени, которые нарастают с каждым годом больше и больше. Поэтому в НАК "Нафтогаз" такие серьезные прибыли, но задолженность остается", – добавляет он.

Подобная система сама по себе существенно усложняет работу коммунальных предприятий. А после введения распределительных счетов они вообще оказались на грани выживания.

"В свое время "Нафтогаз" пролоббировал так называемые распределительные счета. Что это такое? Все средства, которые собирает коммунальное предприятие, попадают на эти распределительные счета. А потом "Нафтогаз" говорит: а теперь с этих распределительных счетов отдайте нам столько-то на оплату приородного газа. Каждый месяц процент меняется, может достигать 80%. А иногда бывало, что и 100% средств забирали у предприятий на оплату газа. И только после этого средства поступают в КП. Хорошо, если хоть на выплату зарплаты работникам хватит, не говоря уже о ремонтах и так далее. Эта система работает уже 10 лет. И возникает вопрос: если она так эффективна – почему же до сих пор существует задолженность за газ?" – говорит Рябошук.

По его мнению, местные бюджеты, вместо того, чтобы вкладываться в оплату за потребленный природный газ, должны были бы вкладывать в инвестиционную составляющую коммунальных предприятий, в уменьшение энергозатрат и повышение энергоэффективности. Это помогло бы обеспечить окупаемость предприятий, а в будущем – снизить тарифы. Однако пока "Нафтогаз" вполне устраивает существующая ситуация, когда благодаря огромным штрафам, которых коммунальные предприятия по объективным причинам не могут избежать, монополист получает сверхприбыли.

Единственным способом решения проблемы и выхода из замкнутого долгового круга для отрасли эксперты называют пересмотр системы штрафов и пени по договорам между коммунальными предприятиями и "Нафтогазом". Ведь значительная часть задолженности коммунальщиков перед "Нафтогазом" состоит именно из необоснованных штрафов и пени, которые монополист насчитывает на задолженность за природный газ. При том, что сами коммунальные предприятия по действующему законодательству могут начислять потребителям-должникам штрафы в размере не более 0,01% от суммы задолженности, "Нафтогаз" взимает с коммунальных предприятий штраф в размере 50% от задолженности. К примеру, теплокоммунэнерго сейчас задолжали "Нафтогазу" около 35 млрд грн. Из них 9,5 млрд грн – это штрафы и пени.

Также эксперты настаивают: государство должно способствовать налаживанию диалога между "Нафтогазом" и коммунальными предприятиями в поиске взаимовыгодных способов реструктуризации непосредственно задолженности за газ – с возможностью постепенного расчета с долгами без начисления огромных штрафов. Это поможет сохранить отрасль и обеспечить своевременное и качественное предоставление украинцам коммунальных услуг, в частности, отопления и подогрева воды.

Ранее сообщалось, что Ассоциация газового рынка Украины поддержала механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте 3800-1. Было отмечено, что такие меры наряду с утверждением экономически обоснованных тарифов, обеспечат экономическую стабильность как всех предприятий отрасли, так и государственного оператора ГТС.