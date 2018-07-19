"Нафтогаз" вернет премии? К чему приведет громкое решение Кабмина

Менеджеры крупных госпредприятий могут вернуть в украинский бюджет миллионы гривен, а практику премирования ограничат. Так, на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман поручил министерству экономики переписать постановление, которое определяет максимальный размер поощрений. Премьер уверен: нужно вернуться к реальности и поставить точку в этом вопросе.

Такое заявление прозвучало после резонансного решения Набсовета "Нафтогаза" выплатить менеджменту национальной компании 1,2 млрд гривен "бонусов". В результате топ-руководство за счет всех украинцев может стать клубом валютных миллионеров.

OBOZREVATEL выяснил, сколько денег тратят на премирования начальства в госпредприятиях и могут ли вернуть в бюджет уже выплаченные деньги.

Сколько платят менеджерам госпредприятий в Украине

Премии в крупных компаниях – обычная практика. В трудовом договоре прописывают четкую зависимость выплат от выполненной работы, финансовых показателей, прибыли и заключенных контрактов, поясняет партнер компании "Пронин и партнеры" Мария Натха. Корпоративные правила дошли и до украинского госсектора. Правда, размерам их премий многие руководители частных корпораций могут позавидовать.

К примеру, оклад исполняющего обязанности руководителя "Укрзализници" - 460 тыс. грн, говорится в годовом отчете госпредприятия за 2017-й. Сейчас, с учетом индексации и дополнительных выплат, менеджер получает более полумиллиона гривен в месяц. Но и на премии предприятие не скупится. Так, полгода назад "Укрзализниця" выделила на поощрения 464 млн грн!

Но и эта сумма незначительна по сравнению с настоящим рекордсменом по размеру поощрений – "Нафтогазом". Судя по их отчету, за прошлый год глава правления Андрей Коболев получил 47 млн грн премии, а член правления и по совместительству глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко – 24 млн грн. И это при том, что ежемесячно Коболев, по данным OBOZREVATEL, получает несколько миллионов гривен (оклад + премирование по условиям трудового договора).

И этого мало. Стокгольмский арбитраж принял действительно историческое решение в пользу "Нафтогаза", обязав Россию выплатить украинскому государственному предприятию $4,7 млрд. Коммерческий директор компании Юрий Витренко неоднократно отмечал: предприятие принадлежит государству, а значит, это победа каждого украинца. Более того, менеджер даже посчитал, сколько каждый житель страны "выиграл" от подобного решения. Но по факту реальные деньги получит только 41 менеджер "Нафтогаза". Им положен 1% от выигранной суммы – то есть $47 млн. Или около 1,2 млрд грн. Конечно, если разделить сумму на 41 человека, кажется, что это всего лишь две месячные зарплаты Коболева, но на самом деле все не так. После вычета налогов Коболев и Витренко на двоих получат $13,9 млн, а оставшиеся $23,1 млн поделят на 39 человек.

Такое решение утвердил Наблюдательный совет. Выплачивать премии будут параллельно с погашением долга России. На данный момент "Газпром" выплатил $2,1 млрд, соответственно, менеджеры компании получили $21 млн премий.

Премии придется вернуть?

"В этом вопросе надо поставить точку. Я уважаю независимость корпоративного управления и наблюдательных советов, но предлагаю воспринимать реальность", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман, поручив министерству экономики разработать изменения в постановление № 859, в нем идет речь о зарплатах менеджеров госпредприятий.

Сейчас в постановлении говорится, что квартальная премия не может быть больше 3 окладов, а годовая – 24 окладов. В условиях, когда оклады достигают миллиона гривен, размер разрешенных премий впечатляет. Как именно перепишут постановление, неизвестно. Юрист Мария Натха поясняет: Кабинет министров имеет все права ограничить премии "Нафтогаза" и даже вернуть чрезмерно выплаченные средства в бюджет.

"Работодатель может выдать соответствующий приказ и вернуть эти премии. Судебная практика показывает, что суд занимает позицию именно работодателя. В мае прошлого года было решение Верховного Суда, которое говорит о том, что уменьшение размера премии или ее возвращение нельзя квалифицировать как ухудшение условий работы. Та же премия начисляется за какую-то заслугу, за определенный результат, показатель. Если нарушается коллективный договор, либо работодатель превысил полномочия, может быть пересмотр", - поясняет Мария Натха.

"Работодатель может выдать соответствующий приказ и вернуть эти премии. Судебная практика показывает, что суд занимает позицию именно работодателя. В мае прошлого года было решение Верховного Суда, который говорит о том, что уменьшение размера премий или ее возвращение нельзя квалифицировать как ухудшение условий работы", - поясняет юрист.

В случае с Нафтогазом, собственник – Кабинет министров, а условный работодатель "наблюдательный совет". И если рабочее расследование покажет, что премии выдали сверх меры, их могут забрать. "Приказы Кабинета министров – обязательные для выполнения. Если говорить о "Нафтогазе", премьер-министр может подписать приказ, и он будет обязательным к выполнению", - поясняет юрист.

В то же время адвокат Правовой корпорации "Татаров, Фаринник и Головко" Анна Морозова напоминает: закон не имеет обратной силы. Если размер максимальных премий сократят, ту сумму, которую еще не выплатили, могут оставить в бюджете предприятия, а вот уже полученные менеджером средства, по мнению адвоката, останутся с ним.

"Деньги во всяком случае не должны возвращаться. Закон обратной силы не имеет. Что касается будущего, да, могут отменить. Но что касается уже выплаченных средств, если их заберут у работника, это может противоречить нормам Кодекса законов о труде", - поясняет Анна Морозова.

Адвокат отмечает: соответствующего проекта решения нет, поэтому точно говорить о том, на какую норму закона будут опираться чиновники, как именно будут ограничивать размер премий, к чему привяжут их максимальную сумму и будут ли сверх выплаты возвращать в бюджет, рано. К слову, как признались в правительстве, четкого механизма на данный момент не знают и в министерстве. Задача – изучить мировую практику, разработать предложения, а потом уже обсуждать проект и выносить его на заседание Кабмина.

Вполне возможно, что до того момента, как максимальные премии на госпредприятиях урежут, менеджеры "Нафтогаза" уже успеют получить свои миллионы долларов и даже потратить их.