"Нафтогаз" разделили: обнародован документ Кабмина

Кабмин выдал постановление об анбандлинге (разделении) монополиста НАК "Нафтогаз Украины".

Соответствующий документ с обновленным планом действий был опубликован на сайте правительства в среду, 18 сентября.

Кроме того, появилось распоряжение №791-р от 18 сентября, которым будущий оператор ГТС Украины ПАО "Магистральные газопроводы Украины" передан в управление Минфина.

Отметим, с принятием нового плана отделения постановления КМУ №496 от 1 июля 2016 года и №800 от 9 ноября 2016 года об анбандлинге и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" утратят силу.

Ранее министр энергетики Алексей Оржель заявил, что создания акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" и передачи ему всех украинских газопроводов требовали Евросоюз и МВФ. Это решение позволит полностью отделить деятельность по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа.

Кабмин разделил "Нафтогаз" Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук заявил, что "Нафтогаз" три года затягивал создание независимого оператора ГТС.

А директор дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский отметил, что Украина создает нового оператора ГТС для подписания договоров со странами ЕС.

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