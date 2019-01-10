"Нафтогаз" готов отказаться от иска к "Газпрому" на $12 млрд: названо условие

НАК "Нафтогаз Украины" готов обсуждать возможность просмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму более 12 млрд долларов в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

"Фактически мы говорим российским коллегам: если вы строите (обходные маршруты. – Ред.) и не хотите транспортировать (через Украину. – Ред.), то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы заключить долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, то мы готовы от иска отказаться, или пересмотреть, или изменить его", – заявил председатель НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Нафтогаз" обсуждал этот вопрос с представителями Европейской комиссии и компания готова к переговорам с "Газпромом".

Коболев подчеркнул, что главной целью иска является возмещение убытков от снижения стоимости газотранспортной системы Украины в результате строительства "Газпромом" обходных газопроводов и невыполнения обязательств в контракте на транзит.

Он также добавил, что взыскание с "Газпрома" средств по уже выигранным транзитным искам и потенциальная победа в арбитраже по второму иску заставляет действовать аккуратно и точно в части отделения от "Нафтогаза" газотранспортной составляющей.

"Мы создали два отдельных филиала, они уже работают в составе "Нафтогаза", мы готовим их для перевода в отдельные компании в следующем году. Мы предложили именно такую модель анбандлинга, так называемый ISO (independent system operator), которая позволяет нам этот иск сохранить", – резюмировал Коболев.

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".