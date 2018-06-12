На Западе жестко прошлись по аргументам России в пользу газопровода Путина

Газовый проект "Северный поток – 2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, разъедает единое законодательное поле ЕС, как коррозия.

"Лоббисты проекта говорят, что законодательство ЕС не применяется. Но дело в том, что оно применяется ко всем импортным трубопроводам. Например, к Ямалу, который идет из России через Беларусь в Польшу", – заявил старший научный сотрудник Atlantic Council, преподаватель Лондонского городского университета Алан Райли, пишет в Facebook НАК "Нафтогаз Украины".

Представитель Atlantic Council отметил, что на конференции "Российско-украинский газовый спор – последствия для Западной Европы", которая состоялась в Осло, он слышал много разных аргументов в пользу "Северного потока – 2".

"Одни говорят: "Он проходит через страну, которая не входит в ЕС". Интересно, но неубедительно. Тогда они говорят: "Он соединен с другими газопроводами". Тоже интересно, но это лишь означает, что европейское законодательство распространяется как на "Северный поток – 1", так и на "Северный поток – 2", – отметил Райли.

Старший научный сотрудник Atlantic Council также высмеял аргумент россиян, заявивших, что законодательство ЕС не должно применяться к их проекту, поскольку трубопровод проходит морем, а не по суше.

"Ну просто фантастический аргумент! Если применить его к Британии и Brexit, британцы могли бы сказать: "Зачем нам выходить из ЕС, если мы остров, мы в море, то есть, к нам законодательство ЕС не должно применяться. Тогда можно остаться и не выполнять то, что не нравится", – резюмировал Райли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.