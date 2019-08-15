"На пороге мирового кризиса": обвалит ли Трамп доллар

Торговая война между США и Китаем рискует перерасти в валютную, что в свою очередь может привести к очередному мировому экономическому кризису.

Понимая масштабы последствий своих действий, по всей видимости, страны все же намерены пойти по пути переговоров и не допустить негативного сценария. Но получится ли?

Какие риски ждут мировую экономику – узнавал OBOZREVATEL.

Грядет мировой кризис?

В июле 2019 года американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляциях с валютой и закачкой денег в свои системы для того, чтобы конкурировать с США. А в августе американское министерство финансов официально причислило КНР к числу валютных манипуляторов.

Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин 112.ua

Дело в том, что денежная единица Китая пробила психологическую отметку в 7 юаней за доллар, тем самым достигнув уровня 2008 года. Власти США подозревают, что Пекин специально ослабляет национальную валюту, чтобы удешевить экспорт своих товаров и получить несправедливое преимущество в торговле.

К тому же, более слабый юань делает китайские товары доступнее для покупателей в США, что в свою очередь снижает эффект от повышения пошлин на импорт.

В связи с этим Трамп стал требовать от Федерального резерва системы США понизить процентную ставку, что приведет к ослаблению доллара. По мнению американского президента, ФРС удерживает доллар на слишком высоком уровне, что создает неблагоприятные условия для конкуренции американских компаний на мировом рынке.

Если валютная война между Китаем и Америкой начнется, это непременно скажется на экономике других стран – как развитых, так и развивающихся, считает финансовый аналитик Василий Невмержицкий

"Все понимают, что мы находимся на пороге очередного мирового кризиса... Вопрос девальвации курса состоит не только в ослаблении курса доллара к юаню и наоборот, они будут девальвировать и по отношениям к другим видам валют. Вот сейчас Трамп говорит о том, что он не доволен и ЕС, потому что оттуда везут дешевые авто в США, из-за чего производство автомобилей в Америке падает, а это сокращение рабочих мест", – рассказал аналитик в комментарии OBOZREVATEL.

Валютная война откладывается

Несмотря на казалось бы жесткую позицию Трампа в торговой войне с Китаем, последние заявления и действия американского президента указывают на то, что ситуация может стабилизироваться.

9 августа лидер США заявил журналистам, что не будет снижать курс доллара в ответ на ослабление Китаем юаня.

"Нет, нам этого не нужно. У нас такой сильный доллар, самая надежная валюта в мире. Мы задаем стандарт во всем мире", – сказал он.

В тоже время Трамп отметил, что если Федеральная резервная система США понизит ставки, курс американской валюты "немного" упадет, что автоматически уменьшит давление на экспортеров. Однако, по его словам, не стоит принимать такое решение.

Такое заявление стало довольно неожиданным, учитывая, что днем ранее глава Белого дома в своем Twitter писал: "Можно подумать, как ваш президент, я буду рад тому, что наш доллар очень силен. Но я не рад! Высокая ставка ФРС по сравнению с другими странами удерживает наш доллар на слишком высоком уровне. И это создает большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители, такие как Caterpillar, Boeing, John Deere, наши автомобильные и другие компании могли конкурировать на единых для всех условиях".

Скрин

Кроме того, 12 августа стало известно, что США откладывают ввод пошлин на ряд китайских товаров с 1 сентября на 15 декабря 2019 года.

Это касается таких групп товаров, как мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, определенные игрушки, компьютерные мониторы и некоторые предметы обуви и одежды. На остальные товары 10% пошлина будет введена 1 сентября, как и было запланировано.

Всего США планируют ввести пошлины на продукцию китайского импорта стоимостью $300 млрд.

"И Америка, и Китай понимают, что дальнейшие торговые и валютные войны, ни к чему хорошему не приведут по отношению к друг другу. Нужно садиться и договариваться. И вот новость о смягчении пошлин, их отсрочка, говорит о том, что страны начинают находить решение данного вопроса с помощью переговоров", – говорит Невмержицкий.

США понимают, что на их санкции и пошлины Китай отреагирует зеркальными мерами, но Америке тоже нужно реализовывать куда-то свои товары и услуги, а китайский рынок является одним из крупнейших. Соответственно, вопрос по девальвации курса и снижению процентной ставки станет второстепенным, если Вашингтон и Пекин смогут договориться.

"Кстати, на новость об отсрочке пошлин уже среагировала цена на золото, которая упала с $1530 до $1490 за тройскую унцию. Среагировала и нефть, которая поднялась в цене с $53 за баррель до $58-59", – отметил финансовый аналитик.

Риски для Украины

Если США и Китаю не удастся договорится, и сценарий с ослаблением доллара воплотится в реальность, в первую очередь это ударит по украинскому экспорту, который зависит от колебаний курса и кредитных ставок, объясняет Невмержицкий.

Доллары

"Если доллар будет девальвировать по отношению к гривне, например, был $25 за гривну, а станет $20, тогда вопрос, будет ли наш экспорт конкурентным на мировых рынках. Условно, наш бизнес получал за один доллар 25 грн выручки, а будет получать 20, а это уже влияет на рентабельность бизнеса, от этого снижаются уплаты налогов в бюджет, оплата труда и сокращаются рабочие места", – говорит финансовый аналитик.

"Если у тебя доход от выручки станет меньше, значит тебе придется поднимать долларовую цену за свой товар, например, зерно будет стоить не $1 за тонну, а $1,5-2, из-за чего есть риск лишиться части покупателей. И тут стране придется думать, как поддержать украинский экспортный бизнес", – добавил он.

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