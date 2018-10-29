Особняк за 27 млн: на Киевщине главу сельсовета разоблачили в коррупции

Глава сельсовета Зазимье Броварского района Киевской области Людмила Спичак построила роскошный особняк, примерной стоимостью 27 млн грн. Чиновница с 1994 года занимает должность, при этом ее официальная зарплата составляет примерно 19 тыс. грн в месяц.

Как сообщают журналисты "Стоп коррупции", Спичак в своей декларации за 2017 год указала среднюю заработную плату в размере 19,1 тыс. грн. При этом в собственности Спичак находится земельный участок площадью 2 га - на территории находится три жилых дома, один из которых достраивается, теннисный корт и бассейн.

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Отмечается, что общая площадь земельных участков, указанных в декларации - 1,2108 га. Остальные территории - 0,470 га не задекларированы.

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"На сегодняшний день, то, что я вижу: есть незаконченное строительство, то есть не закончены отделочные внутренние работы, стоимость этого участка в районе $900 – $950 тыс., это уже с учетом того, что близость к Киеву, на берегу реки, и уже почти готовы подъездные пути", - оценил поместье эксперт рынка недвижимости Владимир Романов.

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Журналисты пришли на территорию поместья и в течение 15 минут стучали в ворота, но им никто не ответил, никакой реакции также не было. Поэтому они наклеили на ворота наклейки "СтопКора" и оставили письмо, в котором напомнили, что ст. 368-2 УК "Незаконное обогащение" предусматривает уголовную ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 октября на взятке в 560 тыс. гривен задержали заместителя директора "Ледового стадиона". Он якобы вымогал деньги у представителя ОСМД — за возможность подключения электрокабеля из жилого дома к стадиону.