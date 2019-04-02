На исследования: Путин "подарил" своей дочери миллионы

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", которым руководит Катерина Тихонова (предполагаемая дочь Владимира Путина), получил от государственной "Роснефти" 28 млн рублей на проведение патентных исследований.

Издание "МБХ медиа" обнаружило информацию на сайте госзакупок. Речь идет о фонде, который работает под брендом "Иннопрактика".

О каких конкретно исследованиях идет речь, из документации не ясно. Раздел "Техническое задание" по непонятным причинам пуст. Известно лишь, что исследования должны быть проведены "с учетом приоритетов инновационной деятельности компании".

По данным СМИ, Катерина Тихонова — это младшая дочь президента России. Сообщалось, что она увлекается акробатическим рок-н-роллом и даже выступает на международных соревнованиях.

Екатерина Тихонова Факты

Тихонова является соучредителем фонда "Национальное интеллектуальное развитие", работающим совместно с Центром национального интеллектуального резерва МГУ под брендом "Иннопрактика".

За последние пять лет фонд заключил более 40 госконтрактов на сумму около 1,3 млрд рублей, почти половина этой суммы была получена в 2017 году. Главный заказчик фонда — "Роснефть" и ее "дочка" "Арктический научный центр", которые обеспечили фонду заказов почти на 1 млрд рублей.

Екатерина Тихонова Сплетник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сюжет на телеканале "Россия" произвел сенсацию в сети из-за комментария Екатерины Тихоновой — директора научного института, которую называют дочерью президента РФ. Она рассказала об изобретении российских ученых, представивших программу, якобы способную запрограммировать подсознание и подготовить человека к нужной профессии.

Младшая "дочь Путина" вызвала невероятный ажиотаж в РФ. Россияне не исключили, что наследница Владимира Путина собралась заменить его на посту президента.

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