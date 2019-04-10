"На грани нищеты": в России забили тревогу из-за отсутствия денег

Россияне начали использовать новые формы инвестиций – кроме традиционных депозитов люди стали активнее открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Однако эксперты считают, что это "мизерные инвестиции", поскольку у большинства россиян нет денег даже чтобы покрыть текущие расходы на жизнь, сообщает "Газета.ru" в публикации "На грани нищеты: еда вместо инвестиций".

Всего на конец 2018 года количество зарегистрированных на Московской бирже ИИС составило почти 600 тысяч. Совокупный объем средств, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах достиг 120 млрд рублей.

"Это капля в море по сравнению с почти 22 трлн рублей, которые россияне держат на счетах в российских банках", – сообщил финансовый аналитик Владимир Рожанковский.

При этом эксперты отмечают, что у россиян в целом другая проблема, чем на Западе: не как разместить деньги, чтобы удачно их приумножить, а как покрыть текущие расходы и не умереть с голоду.

В частности, согласно данным российской официальной статистики, почти 80% семей в РФ испытывают трудности в том, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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