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"На грани нищеты": в России забили тревогу из-за отсутствия денег

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Россияне начали использовать новые формы инвестиций – кроме традиционных депозитов люди стали активнее открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Однако эксперты считают, что это "мизерные инвестиции", поскольку у большинства россиян нет денег даже чтобы покрыть текущие расходы на жизнь, сообщает "Газета.ru" в публикации "На грани нищеты: еда вместо инвестиций".

Всего на конец 2018 года количество зарегистрированных на Московской бирже ИИС составило почти 600 тысяч. Совокупный объем средств, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах достиг 120 млрд рублей.

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"Это капля в море по сравнению с почти 22 трлн рублей, которые россияне держат на счетах в российских банках", – сообщил финансовый аналитик Владимир Рожанковский.

При этом эксперты отмечают, что у россиян в целом другая проблема, чем на Западе: не как разместить деньги, чтобы удачно их приумножить, а как покрыть текущие расходы и не умереть с голоду.

В частности, согласно данным российской официальной статистики, почти 80% семей в РФ испытывают трудности в том, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет.

"На грани нищеты": в России забили тревогу из-за отсутствия денег

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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