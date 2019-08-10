На Черкащине задержали грузовой автопоезд с рекордным весом: опубликованы фото

Возле города Умань в Черкасской области работники управления "Укртрансбезпеки" задержали грузовой автопоезд с рекордным весом.

"На автодороге М-05 Киев-Одесса задержан грузовой автопоезд с весом почти 110 тонн", – сообщает в Facebook Служба автомобильных дорог в Черкасской области.

Представители ведомства отметили, что превышение весовых ограничений составило почти 40 тонн.

В результате на перевозчика наложили штраф – более 32 000 евро.

Сотрудники управления "Укртрансбезпеки" задержали грузовой автопоезд с рекордным весом Facebook Служба автомобильных дорог в Черкасской области

Превышение весовых ограничений составило почти 40 тонн Facebook Служба автомобильных дорог в Черкасской области

Превышение весовых ограничений составило почти 40 тонн Facebook Служба автомобильных дорог в Черкасской области

На перевозчика наложили штраф – более 32 000 евро Facebook Служба автомобильных дорог в Черкасской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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