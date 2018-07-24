"Мы такого не позволим!" Трамп пригрозил новым ударом по ЕС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины на произведенные в Европе автомобили.

По его словам, сделано это будет в том случае, если переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не увенчаются успехом, передает Lenta.ru.

"Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они (представители ЕС. – Ред.) приедут ко мне в среду (25 июля), и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем", — сказал Трамп.

По его словам, главными проблемами в торговой сфере для США является Китай, соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и "справедливость в рамках ВТО".

Трамп также в который раз обрушился с критикой на политику своих предшественников, назвав их приверженность принципам свободного рынка стремлением к "глупой торговле".

"Мы такого больше себе не позволим", — отметил президент США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп обвинил Евросоюз и Китай в том, что они манипулируют своими валютами.

Также Трамп заявил, что Евросоюз, Россия и Китай являются врагами США.

Кроме того, президент США угрожал ЕС новыми ограничительными мерами. Речь идет о возможности введения новых высоких пошлин на автомобили из Евросоюза.