"Мы – решительно за": Германия поддержала сохранение транзита газа через Украину

Правительство Германии решительно выступает за то, чтобы транзит российского газа через Украину сохранялся.

"Делаем все возможное, чтобы транспортировка газа через Украину продолжалась", – заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью Bild.

Он отметил, что договорился о переговорах между министром иностранных дел Украины и министром энергетики России.

Немецкий министр также считает, что российский проект "Северный поток-2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а лишь принесет экономическую выгоду для Германии.

"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет. С выходом из угольного и атомного потоков мы будем полагаться на большее количество газовых электростанций в течение переходного периода", – резюмировал Альтмайер.

Правительство Германии решительно выступает за то, чтобы транзит российского газа через Украину сохранялся

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!