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21 октября • обновлено в 09:38
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"Мы на грани прорыва!" В Кабмине сделали громкое заявление об успешной Украине

2.8т Читать материал на украинском

Украина имеет все шансы стать вполне успешной, привлекательной для иностранных инвесторов страной, если ее новая власть сумеет показать, насколько важно для нее развитие государства и его место в мире.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. На своей странице в Facebook он отметил, что в случае решения некоторых проблемных вопросов бизнеса и экономики, вскоре страну "зальют" иностранными инвестициями.

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"Вернулся из США в Украину. Здесь лучше. Я люблю Киев, люблю Украину. Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось на всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", — написал чиновник.

Инвестиции в Украину

Инвестиции в Украину

Коллаж

Он также обозначил четыре главных вопроса, которые якобы волнуют бизнес-партнеров и инвесторов за пределами нашей страны.

Среди таких, в частности:

1. Насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, вступающего в игру в критических моментах.

2. Будет ли утверждена судебная реформа и реформа правоохранительных органов, и не останутся ли они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как это было всегда.

3. Насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам этих финучреждений.

4. Одинаковы ли правила игры для всех. Учитывая вопрос, состоится ли демонополизация и деолигархизация Украины, а также все ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

Кроме этого, Милованов подчеркнул, что заверил тех, с кем встречался в США, в положительных ответах на эти вопросы. Правда, Украина и ее новая власть сначала должны доказать вышеуказанное соответствующими действиями.

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", — подытожил министр.

В то же время в комментариях под заметкой мнения людей относительно таких обнадеживающих прогнозов разделились, большинство раскритиковали слова чиновника.

"Возвращаться из США в Украину — это как путешествие во времени на столетие назад. Ключевая фраза — "мы на грани", "Бедная страна: кого выбрали, то и кто руководит", "Прорвались, вплоть до надорвались", "Приехал я в Америку, говорит: "Там — очередь: инвесторы, банки, чиновники... Скажи, Тимофей, можно дать тебе денег? Ну, я их заверил: да, можно!" Бред" ," Именно для прорыва штампуют ОВГЗ по завышенной ставке, ну-ну", — пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр экономразвития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, вероятнее всего, срывает конкурсы на должности руководителей предприятий. Вместо этого назначают "своих" людей в качестве исполняющих обязанности. Так чиновник продвигает новую коррупционную схему заработка на земле. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

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Тема
Инвестиции в Украину
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не так давно вроде тут писали что экономика Украины на грани пропасти... И тут вдруг "прорыв")
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Прорыв чего, говна в Украину и на головы украинцев, а на больше и лучьше у вас ума нет!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Опять???!!!
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