Главная Новости
18 февраля • обновлено в 10:31
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

МВФ приедет в Украину: озвучены цели визита

1.5т
Читать материал на украинском

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов.

Цель визита – проведение технических обсуждений, говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

Новости
Зеленский встретился с главой МВФ: о чем говорили

В частности, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.

Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.

Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
транш МВФ
Место
Украина
Тег
МВФ
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
4
15
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Хозяин едет смотреть на свои потенциальные владения)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Приедут посмотреть, можно ли еще чего нибудь выдоить с обнищавшей Украины или уже не стоит связываться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "направленной на достижение мощного роста". Мощный рост долга это да, это обеспечен)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги