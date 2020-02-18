МВФ приедет в Украину: озвучены цели визита

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов.

Цель визита – проведение технических обсуждений, говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.

В частности, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.

Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.

Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов

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