МВФ приедет в Украину: озвучены цели визита

Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов.
Цель визита – проведение технических обсуждений, говорится в сообщении пресс-службы МВФ.
"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности", – заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман.
В частности, 17 февраля завершилось действие предыдущей программы сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by.
Она была утверждена 18 декабря 2018 года в объеме $3,9 млрд, однако Украина смогла получить лишь первый транш около $1,4 млрд.
Планировались еще два транша, однако в связи со сменой президента и правительства после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества.
Международный валютный фонд во вторник, 18 февраля, направил в Киев группу экспертов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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