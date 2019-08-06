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МВФ назвал ущерб России от санкций и обвала цен на нефть

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Международный валютный фонд сообщил, что ежегодный отрицательный эффект санкций на рост экономики России в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п.

Негативный эффект от падения цен на нефть достиг в среднем около 0,65 п.п., сообщает РБК со ссылкой на доклад МВФ.

Меньшее влияние на рост валового внутреннего продукта оказали жесткая бюджетная политика (минус 0,1 п.п.) и сдерживающая денежно-кредитная политика России (минус 0,2 п.п.).

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Таким образом, санкции, нефть, бюджетная и монетарная политика отняли почти 1,2 п.п. от ежегодного роста российской экономики.

Аналитики отметили, что за последние пять лет российская экономика выросла лишь на 2,5%.

По подсчетам МВФ, ВВП мог бы теоретически вырасти на 5,9% в отсутствие внешних шоков.

Без санкций экономика РФ выросла бы на 3,5% за пять лет.

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост экономики России в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост экономики России в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост экономики России в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п

Ежегодный отрицательный эффект санкций на рост экономики России в период с 2014 по 2018 год составил в среднем 0,2 п.п

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Место
Россия
Теги
Новости России МВФ
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Ну вот, даже МВФ признал, что доля санкций в нанесении удара по экономике России незначительна - гораздо важнее сырьевая ориентированность. Но МВФ оценивает лишь макроэкономические показатели. А если начать разбираться в изменении отраслевой структуры, в новых стимулах, то тут вообще может оказаться, что всё не так однозначно и влияние санкций тоже очень разное на разные субъекты экономики.
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Rish kostya
Rish kostya
ЗВР России на сегодняшний день составляют 519 млрд.бакинских,когда как в 2014 составляли 380 млрд.,вот что санкции животворящие делают.
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