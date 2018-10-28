Как чашка кофе: украинцам рассказали, как ездить на авто почти "на шару"

Украинские автомобилисты могут существенно сэкономить на стоимости поездок, если приобретут электрокар. Таким образом преодоление 100 км обойдется в 20-25 грн (на бензине 230 грн). А если заряжаться на общественных станциях, то можно вовсе кататься бесплатно.

Как сказано в материалеOBOZREVATEL, главное преимущество электрокаров – дешевизна их содержания за счет существенной экономии на бензине.

"В среднем автомобиль с ДВС "сжирает" около 6 литров за 100 км (зависимо от объема двигателя и скорости цифры могут значительно колебаться). К примеру, если каждый будний день проезжать 30 км (на работу и домой), то за месяц придется заплатить около 1,3-1,5 тыс. грн только на бензин. На электрокаре при таких же условиях за месяц придется отдать всего 132 грн за электроэнергию", - сказано в материале.

При этом, если хочется зарядить авто бесплатно, то придется становиться в очередь на общественных заправках. Таким образом, чтобы "залить" сотню км пробега, нужно стоять там 3 часа. Это реально только для тех, кто живет/работает в непосредственной близости и имеет много терпения.

"Обычно заряжаю машину дома по ночному тарифу, получаю 100 км хода по цене чашки кофе. При желании, можно использовать бесплатные общественные станции — тогда стоимость пробега вообще будет стремиться к нулю", — рассказывает эксперт Александр Глебец.

Отмечается, что от обычной бытовой розетки электрокар будет заряжаться около 7-8 часов. За это время можно потратить не больше 28 кВт*час тока. Одной зарядки Nissan Leaf может хватить примерно на 120 км (зависимо от условий и сезона).

Впрочем у электрокаров есть и минусы. Так, каждые 10 лет на автомобиле придется менять батарею. Эта процедура обойдется почти в $3 тыс.

Однако, как отмечает Глебец, за это время можно сэкономить больше на техническом обслуживании и топливе: нет масла в двигателе, свечей, коробки передач, ремней ГРМ, выхлопной системы.

В материале подчеркивается, что важно приобрести машину в исправном состоянии и бережно эксплуатировать — тогда она почти не потребует вложений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре производитель электрокаров Tesla начал продавать Model 3 в новой комплектации по меньшей цене и c меньшей дальностью пути.