Москва внезапно остановила "Северный поток": что произошло

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.

Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, передает "Интерфакс".

Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

Северный поток

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам, что может привести к росту поставок через Украину. Также возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва. Дания отказала российскому "Газпрому" в альтернативном маршруте и потребовала экологическую экспертизу для того, чтобы принять решение: отказывать в строительстве или нет.

Покамест говорить о срыве "Северного потока-2" не приходится, однако уже понятно, что закончить стройку в планируемые сроки не удастся. Также придется потратить больше денег, чем изначально планировали россияне.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся