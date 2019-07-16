Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Москва внезапно остановила "Северный поток": что произошло

145.2т Читать материал на украинском

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания.

Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, передает "Интерфакс".

Регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

Новости
"Арестовать!" В Украине нашли способ отобрать "Северный поток-2" у России

В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

Северный поток

Северный поток

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам, что может привести к росту поставок через Украину. Также возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва. Дания отказала российскому "Газпрому" в альтернативном маршруте и потребовала экологическую экспертизу для того, чтобы принять решение: отказывать в строительстве или нет.

Покамест говорить о срыве "Северного потока-2" не приходится, однако уже понятно, что закончить стройку в планируемые сроки не удастся. Также придется потратить больше денег, чем изначально планировали россияне.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Теги
Северный поток - 2 Россия газопровод
Поделиться в Facebook
36
Комментарии
37
130
Смешно
52
Интересно
11
Печально
36
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гибсон Мэл
Гибсон Мэл
Покамест? Это что за слово?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Да нет же,ребята.Это не мы отбитые а вы.Чтобы убрать мусор это вы,следуя совету Геракла,затопили целую область.Борясь с комарами-сожгли целый край.Увеличивая добычу песка: слили Волгу.Засрали Байкал и изТАЙГИ делаете ПУСТЫНЮ.Жаль.На одной Земле живем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Костюченко Григорий, кугут вонючий, а какое отношение это имеет к обсуждаемой теме - "внезапно-плановой" паузе на СП-2? :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Москва внезапно остановила "Северный поток" для планового техобслуживания) Долбоящеры обозные
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel