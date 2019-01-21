Москва начала с игнора: в Украине рассказали, на что готовы в трехсторонних переговорах по газу

В Брюсселе (Бельгия) 21 января началась Трехсторонняя встреча по газовым вопросам между представителями России, Украины и Еврокомиссии.
Ключевой вопрос – перспективы продления транзита российского газа в Европу через Украину после 2019 года с момента окончания текущего контракта, сообщает "Интерфакс-Украина".
Двусторонние переговоры Россия-Еврокомиссия и Украина-Еврокомиссия, как отмечается, состоялись ранее.
Хвиля
В состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Павел Климкин, глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев и исполнительный директор НАК Юрий Витренко. Со стороны РФ – министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Переговоры ведутся также при участии вице-президента Европейской комиссии Мароша Шефчовича.
Андрей Коболев
fbc.net.ua
Юрий Витренко
Зеркало недели
На странице "Нафтогаз" в Facebook сообщили, что больших надежд на встречу возлагать не будут, так как общение на уровне экспертов Россия проигнорировала.
"Наша позиция непреклонна: мы не готовы на какие-то особые условия, которые у нас были с Россией, которые фактически были кабальными для Украины", – отметил Витренко.
Однако, как ранее отметил он, некоторые уступки возможны. "Мы готовы снизить сумму претензий к ПАО "Газпром" с $12,5 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа", – пояснил Витренко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
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