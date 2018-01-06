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Мощнейшие санкции США против России: появился список главных фигурантов

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Список российских олигархов, которые станут жертвами самых мощных санкций США за последнее время, будет озвучен до 30 января текущего года.

Об этом пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что публикация списка "счастливчиков" совпадет с разгаром кампании по выборам президента РФ.

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"Думаю, тем самым Вашингтон посылает определённый сигнал российским элитам, чтобы внести рознь между властью и крупным бизнесом. Особенно в стратегических отраслях — добыча природных ресурсов, промышленность, медиа", - говорится в публикации.

При этом издание публикует список потенциальных фигурантов новых санкций.

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Как сообщал "Обозреватель", российские спецслужбы зафиксировали небывалую активность финансовой разведки США в странах Европы и ряде других государств, связанную с подготовкой к введению нового санкционного списка против Москвы.

Ожидается, что США могут финансово уничтожить "ближний круг" Путина после того, как будет обнародован самый масштабный доклад об "индивидуальных санкциях" против российских олигархов и чиновников.

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Тема
Санкции против России
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