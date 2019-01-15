Мораторий на землю в Украине: в Раде предупредили о кардинальном шаге

Верховная Рада Украины может в среду, 16 января, разблокировать закон об отмене моратория на продажу земли.

Как прояснил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, парламент не может рассмотреть соответствующее постановление об отмене закона, пока профильный комитет не примет решение по нему.

"У нас есть постановление об отклонении (закона о продлении моратория. — Ред.). Мы не можем поставить его на повестку дня, пока нет решения комитета. Но я надеюсь, что до завтра решение комитета будет. Если комитет планово примет решение в среду, то в четверг мы найдем тех необходимых 15-20 минут. Хотя было бы эффективнее рассмотреть в среду, как мы обычно делаем, когда рассматриваем подобные постановления. На этой неделе мы обязательно рассмотрим, и надеюсь, что это будет завтра", — сообщил спикер ВР.

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря Верховная Рада приняла решение продлить до 2020 года мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Законопроект №9355-5 поддержал 231 народный депутат

При этом в конце декабря в Раде был зарегистрирован проект постановления об отмене голосования за закон о продлении моратория.

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