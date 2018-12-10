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/Новости экономики

Отберут Apple Pay: у Путина приготовили новый "удар" для россиян

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В России могут запретить работу иностранных платежных систем, если они не создадут местный филиал в стране.

Это произойдет, если Госдума РФ примет соответствующий законопроект. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, передает "Лента.ru".

Законопроект запрещает иностранным платежным системам и электронным кошелькам оказывать услуги россиянам без зарегистрированного в специальном реестре Центробанка оператора. Если этого не произойдет, система сможет проводить платежи только между теми, кто не проживает на территории страны. При этом обязательным условием является открытие в РФ своего представительства и согласование правил работы.

Документ направлен на китайские платежные сервисы: AliPay и WeChat. Сейчас они проводят платежи в основном китайских туристов и студентов.

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Apple Pay

Apple Pay

BBVA.com

"На данный момент большинство иностранных платежных систем имеют своего оператора в России. Создать его им пришлось в 2014 году, после сбоя, который произошел в СМП-банке — тогда попавшая под санкции США кредитная организация была на несколько часов отключена от международных платежных систем, а ее клиенты остались без возможности осуществлять платежи", - поясняет издание.

Отмечается, что также законопроект будет распространяться на PayPal, имеющий в России собственную небанковскую кредитную организацию.

"Еще один законопроект призван регулировать работу платежных приложений, таких как Apple Pay, SamsungPay и GooglePay. В случае принятия банки будут обязаны уведомлять ЦБ о начале использования таких приложений и не смогут предоставлять их поставщикам доступ к данным, с помощью которых клиенты распоряжаются деньгами: паролям, электронным подписям", - сказано в материале.

Ранее российского правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в аннексированном Россией Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa. Напомним, в мае в Украине начала работать Apple Pay.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости РоссииApple Pay
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Во всем должен быть порядок. Лет через 25 и на Украине к этому придут.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Так что за "удар" то для россиян?
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Давай ,Путя, жги! Дайош Х1Х столетие!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кот Мирослава, свiдоме бидло это столетие в Украине в 2014 наскакало...самую нищую европейскую страну!
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