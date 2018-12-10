Отберут Apple Pay: у Путина приготовили новый "удар" для россиян

В России могут запретить работу иностранных платежных систем, если они не создадут местный филиал в стране.

Это произойдет, если Госдума РФ примет соответствующий законопроект. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента, передает "Лента.ru".

Законопроект запрещает иностранным платежным системам и электронным кошелькам оказывать услуги россиянам без зарегистрированного в специальном реестре Центробанка оператора. Если этого не произойдет, система сможет проводить платежи только между теми, кто не проживает на территории страны. При этом обязательным условием является открытие в РФ своего представительства и согласование правил работы.

Документ направлен на китайские платежные сервисы: AliPay и WeChat. Сейчас они проводят платежи в основном китайских туристов и студентов.

Apple Pay BBVA.com

"На данный момент большинство иностранных платежных систем имеют своего оператора в России. Создать его им пришлось в 2014 году, после сбоя, который произошел в СМП-банке — тогда попавшая под санкции США кредитная организация была на несколько часов отключена от международных платежных систем, а ее клиенты остались без возможности осуществлять платежи", - поясняет издание.

Отмечается, что также законопроект будет распространяться на PayPal, имеющий в России собственную небанковскую кредитную организацию.

"Еще один законопроект призван регулировать работу платежных приложений, таких как Apple Pay, SamsungPay и GooglePay. В случае принятия банки будут обязаны уведомлять ЦБ о начале использования таких приложений и не смогут предоставлять их поставщикам доступ к данным, с помощью которых клиенты распоряжаются деньгами: паролям, электронным подписям", - сказано в материале.

Ранее российского правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году. В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в аннексированном Россией Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa. Напомним, в мае в Украине начала работать Apple Pay.

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