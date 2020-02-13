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13 февраля • обновлено в 16:21
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"Могу себе позволить": Дубилет пояснил, как выживает на маленькую зарплату

1.9т
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который получает около 12 тысяч гривен зарплаты, сообщил, что может себе позволить некоторое время не думать о деньгах.

"Мне повезло, потому что раньше я занимался бизнесом, речь идет о "Монобанке", и я могу себе позволить некоторое время не думать о деньгах", – сообщил он в интервью "Украинскому радио".

В частности, Дубилет отказался от премии и надбавок и получает только оклад.

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Министр Кабинета министров подчеркнул, что его мотивируют активно работать не деньги, а сложные и амбициозные проекты.

Дубилет отказался от премии и надбавок и получает только оклад

Дубилет отказался от премии и надбавок и получает только оклад

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

  • Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

  • Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

  • В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

  • Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

  • В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

  • При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

  • Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Александр Дубилет
Место
Украина
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
По крайней мере не скиглить как большинство "младореформаторов", дорвавшихся до власти и до бюджета.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
От Дубілету-молодшому я вірю, але поки що тільки йому із усього складу "зеленого" уряду. Тим паче, його батько був багаторічним партнером Бені по ПБ. Да і сам Дубілет-мол. там працював!!!
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