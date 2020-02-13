"Могу себе позволить": Дубилет пояснил, как выживает на маленькую зарплату

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, который получает около 12 тысяч гривен зарплаты, сообщил, что может себе позволить некоторое время не думать о деньгах.
"Мне повезло, потому что раньше я занимался бизнесом, речь идет о "Монобанке", и я могу себе позволить некоторое время не думать о деньгах", – сообщил он в интервью "Украинскому радио".
В частности, Дубилет отказался от премии и надбавок и получает только оклад.
Министр Кабинета министров подчеркнул, что его мотивируют активно работать не деньги, а сложные и амбициозные проекты.
Дубилет отказался от премии и надбавок и получает только оклад
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.
Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5 000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".
Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.
В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.
Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.
В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.
При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.
Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.