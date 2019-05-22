Срыв миссии МВФ в Украине: в Фонде расставили все точки над "і"

Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Украине по ранее запланированному двухнедельному графику.

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве Фонда, комментируя информацию СМИ о досрочном прекращении работы миссии, прибывшей в Киев вчера, 21 мая.

"Работа миссии продолжается. Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику", — отметили в представительстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что миссия Международного валютного фонда сокращает график работы и не будет пересматривать программу сотрудничества.

Гройсман и Лагард РБК-Украина

В комментарии OBOZREVATEL экономист МЦПИ Егор Кыян заявил, что новый транш для Украины при самом позитивном сценарии может быть ближе к осени или даже к декабрю.

"Сейчас в Украине находится оценочная миссия. Она должна сделать выводы о выполнении структурных маяков", — пояснил эксперт.

После этого будет отчет о выполнении условий и только затем начнутся переговоры о новом меморандуме и транше, который за ним последует. Кроме того, по словам Кыяна, даже без транша МВФ в 2019-м, учитывая золотовалютные резервы НБУ, Украина сможет обслуживать свой внешний долг. При этом от сотрудничества с Фондом зависят настроения инвесторов, отношения с ЕС, международными финансовыми институциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда.

Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

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