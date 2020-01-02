Мировые цены на нефть заметно подскочили

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 2 января, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,35 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,4% – до 61,30 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals поднялась на 0,5% до 59,33 доллара за баррель.
Цена нефти Urals выросла
Maanimo
Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.
Цены на нефть эталонных марок в четверг, 2 января, выросли в ходе азиатских торгов
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.
"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.
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