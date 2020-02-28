Мировые фондовые рынки рухнули из-за коронавируса

На мировых фондовых рынках массово обвалились акции из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Инвесторы опасаются, что влияние вируса на экономику может быть слишком сильным, поэтому выводят средства в наиболее безопасные активы. Об этом сообщает Reuters.

В частности, индекс MSCI World, в расчет которого входят акции 1644 компаний со всего мира, упал на рекордные 9,3% всего за одну неделю.

Последний раз подобное падение состоялось в пик мирового финансового кризиса в 2008 году.

В то же время один из самых показательных фондовых индексов, S&P500, в который входят 500 крупнейших компаний США, упал на 4,4%.

Обвал наблюдается на фондовых рынках США, Европы и Азии.

"Нам даже не нужно ждать экономических данных, чтобы увидеть, насколько сильно пострадает экономика. Продажи авиакомпаний и отелей уже упали вдвое или около того", – сообщил старший экономист Nomura Securities Томоаки Сисидо.

Новости Эпидемия коронавируса ударила по главной экономике Европы

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Инвесторы опасаются, что влияние вируса на экономику может быть слишком сильным

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram