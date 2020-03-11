Мировая нефть взлетела в цене из-за США

Цены на нефть эталонных марок в среду, 11 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 38,02 доллара за баррель, что на 2,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,7% – до 34,94 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 2,4% – до 32,99 доллара за баррель

Котировки Urals Maanimo

Цены на нефть растут в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики Соединенных Штатов и снижения налоговой нагрузки на граждан.

Однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер.

Цены на нефть растут в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики Соединенных Штатов

Как сообщал OBOZREVATEL:

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