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11 марта • обновлено в 10:07
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Мировая нефть взлетела в цене из-за США

3.8т
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Цены на нефть эталонных марок в среду, 11 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала с начала этой недели.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 38,02 доллара за баррель, что на 2,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,7% – до 34,94 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 2,4% – до 32,99 доллара за баррель

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

Цены на нефть растут в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики Соединенных Штатов и снижения налоговой нагрузки на граждан.

Однако на настроения участников рынка влияет неопределенность, связанная со сроками и масштабами этих мер.

Цены на нефть растут в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики Соединенных Штатов

Цены на нефть растут в ожидании стимулирующих мер по поддержке экономики Соединенных Штатов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

  • От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

  • Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

    "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

  • Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.

  • Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Украина нарастила запасы газа и нефти -ей ничего не грозит !
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Golan Sim
Golan Sim
По ходу, у пи,ндосов резко подгорели пуканы и теперь им надо срочно что-то делать.. ))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
На биржах рапса и улиток стабильность!
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