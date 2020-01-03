Мировая нефть взлетела до рекордных отметок из-за убийства Сулеймани

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 3 января, выросли в ходе азиатских торгов до максимумов с сентября.

Рост котировок связан с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки США на аэропорт столицы Ирака Багдада.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 68,18 доллара за баррель, что на 3,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent выросли ICE Futures

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,9% – до 62,89 доллара за баррель.

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals поднялась на 3% до 61,03 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла Maanimo

В частности, в США заговорили о большой войне на Ближнем Востоке из-за убийства генерала. Позже Израиль созвал экстренное совещание с главами армии и спецслужб из-за удара США.

Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 3 января, выросли в ходе азиатских торгов до максимумов с сентября

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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