Мировая нефть взлетела до рекордных отметок из-за убийства Сулеймани

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 3 января, выросли в ходе азиатских торгов до максимумов с сентября.
Рост котировок связан с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки США на аэропорт столицы Ирака Багдада.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 68,18 доллара за баррель, что на 3,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 2,9% – до 62,89 доллара за баррель.
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals поднялась на 3% до 61,03 доллара за баррель.
Цена нефти Urals выросла
Maanimo
В частности, в США заговорили о большой войне на Ближнем Востоке из-за убийства генерала. Позже Израиль созвал экстренное совещание с главами армии и спецслужб из-за удара США.
Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.
Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 3 января, выросли в ходе азиатских торгов до максимумов с сентября
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.
"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.
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