Минск скидок на нефть из РФ не получит: в Кремле жестко ответили Беларуси

Российский Минфин не ведет работы по компенсациям российским компаниям при поставках ими нефти в Беларусь и не знаком с такими планами.

Об этом заявил журналистам статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, комментируя заявление премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, передает "Интерфакс".

Во вторник, 24 марта, Румас заявил, что российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии. По его словам, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.

Сазанов заявил, что не знает о схеме компенсаций и ни с кем не работает на этот счет. "Мы сейчас никакой работы на этот счет не ведем", – сказал замминистра РФ, отказавшись комментировать заявления белорусских коллег.

"Я не комментирую чужие заявления", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укртранснафта" начала разгрузку третьего танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси, компания приняла танкер с нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн.

При этом источники утверждали, что Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее. Сделка с Беларусью якобы стала возможна на фоне подготовки России к прекращению действия заключенного ранее в рамках ОПЕК+ соглашения об ограничении нефтедобычи.

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