Министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий. Кроме того, она намерена вернуть норму "1 марта", когда к этой дате была привязана индексация, и сократить огромный разрыв в выплатах.

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам Лазебной, до конца года около 11 миллионов пенсионеров получат увеличенные пенсии.

"Это повышение будет на протяжении года сделано, начинаем работу уже с 1 апреля", - пообещала она.

Марина Лазебная Скриншот из видео

Также министр соцполитики рассказала о возвращении нормы "1 марта", когда пенсионеры именно в этот день получали повышенные выплаты.

"Люди знали, что каждого года 1 марта шла индексация пенсий. Но в 2017 году "1 марта" убрали. Мы все привыкли, вы привыкли. Наверное, чтоб не было спекуляций, надо вернуть эту норму с 1 марта. Я уверяю, это будет, мы ведем такие расчеты", - заявила Лазебная.

Кроме того, она заявила, что сейчас рассматривают как можно сократить разрыв в вопросе повышения пенсий - из-за низких зарплат (например, у бюджетников) некоторые получают доплаты в 100 гривень, тогда как другие и по 2000 гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже заявлял, что индексация пенсий в Украине будет проведена в 2020 году.

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