Главная Новости
6 марта • обновлено в 23:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Министр соцполитики Лазебная пообещала по конца года поднять пенсии

408
Читать материал на украинском

Министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий. Кроме того, она намерена вернуть норму "1 марта", когда к этой дате была привязана индексация, и сократить огромный разрыв в выплатах.

Об этом она заявила в эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером. По словам Лазебной, до конца года около 11 миллионов пенсионеров получат увеличенные пенсии.

"Это повышение будет на протяжении года сделано, начинаем работу уже с 1 апреля", - пообещала она.

Марина Лазебная

Марина Лазебная

Скриншот из видео

Также министр соцполитики рассказала о возвращении нормы "1 марта", когда пенсионеры именно в этот день получали повышенные выплаты.

"Люди знали, что каждого года 1 марта шла индексация пенсий. Но в 2017 году "1 марта" убрали. Мы все привыкли, вы привыкли. Наверное, чтоб не было спекуляций, надо вернуть эту норму с 1 марта. Я уверяю, это будет, мы ведем такие расчеты", - заявила Лазебная.

Кроме того, она заявила, что сейчас рассматривают как можно сократить разрыв в вопросе повышения пенсий - из-за низких зарплат (например, у бюджетников) некоторые получают доплаты в 100 гривень, тогда как другие и по 2000 гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль тоже заявлял, что индексация пенсий в Украине будет проведена в 2020 году.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Марина Лазебная Савик Шустер
Место
Украина
Теги
пенсии Пенсионный фонд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги