Минималка, премии и пенсии: во Франции подсчитали, во сколько обойдутся обещания Макрона

Обещания президента Франции Эммануэля Макрона обойдутся стране в 8-10 миллиардов евро.

Об этом заявил младший министр по общественным счетам Оливье Дюссопт в ответ на обращение лидера государства к гражданам, передает Reuters.

"Это от 8 до 10 миллиардов евро. Мы находимся в процессе доработки и ищем способы, как это финансировать", – подчеркнул министр.

Напомним, что 10 декабря Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Он пообещал увеличение зарплат, премии в конце года, налоговые послабления.

Как сообщал OBOZREVATEL, с таким заявлением президент выступил на фоне массовых акций протеста во Франции, которые начались еще 17 ноября.

Люди потребовали от правительства выход из ЕС и НАТО, повышения минимальной зарплаты и пенсии на 40%,отмены налогов, которые превышают 25% от состояния гражданина, создания новых вакансий, запрета пластиковой посуды и др.