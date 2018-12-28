Минфин получил доступ к банковской тайне и персональным данным украинцев

Министерство финансов получило доступ к банковской тайне, персональным данным, реестрам, а также автоматизированным информационным и справочным системам в Украине.

Беспрепятственный доступ к персональным данным ведомству предоставили для верификации и мониторинга пенсий, помощи, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, сообщает "Юрлига".

Право на получение соответствующей информации Министерству финансов предоставили с целью обеспечения адресности и недопущения назначения, начисления или осуществления неправомерных социальных выплат.

Для получения и обработки персональных данных Министерство финансов не требует получения на это согласия физических лиц, однако обработка данной информации должна осуществляться с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга пенсий, помощи, льгот, субсидий и других социальных выплат определит Кабмин.

Напомним, что по подсчетам Министерства социальной политики, почти 1 млн домохозяйств в Украине скрывают реальные доходы, чтобы получать субсидии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине государство задолжало по льготам и субсидиям населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг 8,3 млрд грн. 60% этой задолженности уже просрочено.