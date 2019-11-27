Минфин передал ПриватБанк в руки Гончарука: адвокат раскрыл причину

Министерство финансов переписало 100% акций ПриватБанка на Кабинет министров.

В частности, владельцем 100% акций государственного банка указано "государство в лице Кабинета министров", сообщает Finbalance.

При этом еще в начале сентября владельцем 100% акций ПриватБанка указывалось "государство в лице Министерства финансов".

Правительство также является владельцем 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка.

В то же время Министерству финансов принадлежат 94,94% акций Укргазбанка (остальные 5,06% – у миноритариев).

Украинский адвокат Ростислав Кравец отметил, что государство понимает вероятный проигрыш дела по ПриватБанку. И, чтобы Министерство финансов не несло ответственность, а отвечал Кабмин, чьи обязательства ничем не обеспечены, они переписали акции на правительство.

"Таким образом они пытаются обезопасить себя от дальнейших компенсаций Игорю Коломойскому. Причина в том, что процедура национализации с самого начала была грубейшим образом нарушена, что и дает бывшим владельцам повод оспорить ее результаты", – сообщил Кравец в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, если олигарх получит банк назад, то сможет претендовать на все затраты, которые он понес за это время, компенсацию полученного ущерба, а также за неполученную прибыль.

"Как от этого спасет передача акций Кабмину? На сегодня есть громадное количество исков от бывших владельцев "Привата", где ответчиком выступает не Кабмин, а Минфин. А так как акции находятся уже у другого юридического лица, то Коломойскому придется в очередной раз идти в суды, пытаться доказывать и возвращать эти акции уже от Кабинета министров", – резюмировал адвокат.

Министерство финансов переписало 100% акций ПриватБанка на Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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