Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Минфин передал ПриватБанк в руки Гончарука: адвокат раскрыл причину

11.5т
Читать материал на украинском

Министерство финансов переписало 100% акций ПриватБанка на Кабинет министров.

В частности, владельцем 100% акций государственного банка указано "государство в лице Кабинета министров", сообщает Finbalance.

При этом еще в начале сентября владельцем 100% акций ПриватБанка указывалось "государство в лице Министерства финансов".

Новости
"Бредни показывают": Коломойский ответил на обвинения о выводе $5 млрд из ПриватБанка

Правительство также является владельцем 100% акций Ощадбанка и Укрэксимбанка.

В то же время Министерству финансов принадлежат 94,94% акций Укргазбанка (остальные 5,06% – у миноритариев).

Украинский адвокат Ростислав Кравец отметил, что государство понимает вероятный проигрыш дела по ПриватБанку. И, чтобы Министерство финансов не несло ответственность, а отвечал Кабмин, чьи обязательства ничем не обеспечены, они переписали акции на правительство.

"Таким образом они пытаются обезопасить себя от дальнейших компенсаций Игорю Коломойскому. Причина в том, что процедура национализации с самого начала была грубейшим образом нарушена, что и дает бывшим владельцам повод оспорить ее результаты", – сообщил Кравец в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, если олигарх получит банк назад, то сможет претендовать на все затраты, которые он понес за это время, компенсацию полученного ущерба, а также за неполученную прибыль.

"Как от этого спасет передача акций Кабмину? На сегодня есть громадное количество исков от бывших владельцев "Привата", где ответчиком выступает не Кабмин, а Минфин. А так как акции находятся уже у другого юридического лица, то Коломойскому придется в очередной раз идти в суды, пытаться доказывать и возвращать эти акции уже от Кабинета министров", – резюмировал адвокат.

Министерство финансов переписало 100% акций ПриватБанка на Кабинет министров

Министерство финансов переписало 100% акций ПриватБанка на Кабинет министров

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

  • В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

  • Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

  • ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

  • В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

  • Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

  • 24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Национализация ПриватБанка
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
ПриватБанк Министерство финансов
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
6
11
Смешно
17
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bayun Kote
Bayun Kote
Міністр Кабінету міністрів Дубілет молодший - бувший працівник Приватбанку та син бувшого Голови Правління цього банку, що позбавили посади. Пишите про Гончарука, він там щоб трубку брати. Якогось Кравця вставили в саттю, тоді дайте посилання на його право від імені України коментувати "держава розуміє" чи не розуміє ймовірний програш справи. Новину треба розуміти так: одна структура передала відповідальність іншій, а чи добре це чи погано, і для кого - питати з голів обох структур.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Слава Игорю Валерьевичу!Коломойскому слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как-то мутно это все. А как 150 лярдов из бюджета влитых в банк?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 5 ответов | показать все
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Pavlov Pavel, Я спорить не буду,насчет размера прибыли.Однако банк в силах погасить кредит от государства в размере 150 млрд гривень,не так ли?А эти 150 млрд оформленны кредитным договором.Так что в любом случае,кто бы ни был собственником банка,его прийдется погашать.Отдадут банк Коломойскому и он не погасит этот кредит,то тогда суд отсудит какой то из его активов.У группы ПРИВАТ много заводов и фабрик.Так что есть что забирать за долги.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Коваленко Андрій, За этот год была инфа, что Приват получил прибыль за 8 или 9 месяцев 8 лярдов грн. Но там 150 лярдов влили не за счёт снятий бабок, а писали, что бабло было выведено в оффшоры. Мутно там все.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги