Миллионы долгов: в "ДНР" рассказали о провале масштабного проекта

"Донецкий электротехнический завод" с февраля простаивает без работы, а единственный трамвай, который предприятие должно было изготовить, так и не был до конца собран.

"Завод работал, благодаря перепрофилированию – был загружен. Люди получали зарплату в полном объеме. После остановки проекта ввиду отсутствия финансирования, завод протянул на старых заказах до февраля текущего года, с февраля завод в простое", – сообщил бывший "министр промышленности и торговли ДНР" Алексей Грановский в Facebook.

По его словам, производство остановилось из-за отсутствия финансирования, и денег не хватило даже на то, чтобы закончить сборку трамвая "Я – донецкий", который планировали выпустить на рельсы еще в прошлом году.

"Задолженность по заработной плате на сегодняшний день составляет около 6 миллионов рублей (2,5 миллиона гривен)", – резюмировал Грановский.

Напомним, ранее появилась информация о запуске в Донецке собственного производства трамваев. Курировали этот проект ближайший соратник главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко – Александр Тимофеев (по прозвищу Ташкент), а также "министр" Алексей Грановский.

Алексей Грановский Facebook

Алексей Грановский Facebook

Алексей Грановский Facebook

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