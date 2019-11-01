Миллиардная сотня: озвучен список самых богатых украинцев

Сотня самых богатых бизнесменов Украины владеет суммарным состоянием в $34,8 млрд, причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строчек рейтинга.

Об этом пишет издание НВ. По данным издания, пять богатейших украинцев за год потеряли $3,8 млрд.

Первые места рейтинга, как и в прошлом году, заняли бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. При этом лидер рейтинга Ринат Ахметов владеет более чем четвертой частью всего состояния 100 богатейших украинцев, отмечает издание.

Первые шесть участников рейтинга — миллиардеры с общим состоянием в $17,8 млрд, что всего на $1 млрд больше, чем у остальных 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.

Журналисты утверждают, что первая десятка рейтинга (с учетом данных о том, как изменился их капитал за год) выглядит так:

Ринат Ахметов — $9,629 млрд (+21%); Виктор Пинчук — $2,310 млрд (-14%); Вадим Новинский — $1,767 млрд (-22%); Игорь Коломойский — $1,480 млрд (-8%); Геннадий Боголюбов — $1,376 млрд (-16%); Петр Порошенко — $1,253 млрд (+12%); Александр и Галина Гереги — $930 млн (+10%); Дмитрий Фирташ — $792 млн (+62%); Константин Жеваго — $744 млн (+30%); Николай Злочевский — $686 млн (+8%).

Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины, часть 1 nv.ua

Рейтинг самых богатых бизнесменов Украины, часть 2 nv.ua

Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, что и в прошлом году. При этом бизнесмен Игорь Коломойский обогнал Геннадия Боголюбова (в прошлом году состояние обеих оценивалось в $1,6 млрд).

Что касается второй части первой десятки, то из нее выпали владелец МХП Юрий Косюк (11-е место) и совладелец группы Приват Алексей Мартынов (12-е). Экс-президент Украины Петр Порошенко остался на шестом месте.

Мажоритарный акционер Ferrexpo Константин Жеваго опустился на девятое место, уступив седьмое совладельцам Эпицентр-К Александру и Галине Герегам. В десятку попали также Дмитрий Фирташ (поднялся с 14-го на восьмое место) и Николай Злочевский (с 11-го на 10-е).

Также издание отмечает, что стоимость активов 100 самых богатых украинцев равна 23% ВВП Украины. При этом в 2013 году их активы равнялись 40% ВВП страны.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал про заявление главы Национальной антикоррупционного бюро Артема Сытника, который заявил, что из-за коррупции на государственных предприятиях Украины похитили более 100 млрд грн.

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